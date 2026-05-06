Strade danneggiate dalle ditte dei ' sottoservizi' la denuncia ai commissari

Il Laboratorio Open, rappresentato da Speranza per Caserta e Caserta Decide, ha presentato una denuncia ai commissari riguardo ai danni causati alle strade durante gli interventi delle ditte incaricate dei sottoservizi. La nota evidenzia come le vie siano state danneggiate nel corso di lavori di manutenzione e installazione di infrastrutture sotterranee. La denuncia si focalizza sulle conseguenze di tali interventi e sulla necessità di interventi di ripristino.

Strade danneggiate durante gli interventi delle ditte che si occupano dei sottoservizi. Lo denuncia il Laboratorio Open (Speranza per Caserta e Caserta Decide) in una nota. L'ultimo episodio riguarda gli interventi di Nepta in via Caduti sul Lavoro e via Galatina. “Non possiamo accettare che due.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Chioschetto dei panini ed edicola nel degrado: appello ai commissari per la rimozioneL’ex edicola di viale Beneduce e l’ex chioschetto dei panini nei pressi della pista di atletica del Geometra sono nel degrado. Rottamazione dei tributi, lettera ai CommissariRottamazione tributi a Caserta: “Basta temporeggiare, scegliamo incassi reali per il bene della città” Ancora caotica la questione dei tributi a... Altri aggiornamenti Strade danneggiate dall’alluvione. Dal 10 marzo i primi interventiSono passati quasi tre anni dall’alluvione del maggio 2023 che mise in ginocchio l’intera Romagna, lasciando ferite profonde anche nel territorio lughese. Ora uno dei capitoli più attesi della ... ilrestodelcarlino.it Auto danneggiate dalle buche: Manca sicurezzaIl Comune ha manifestato ancora una volta il suo totale disinteresse verso il tema della sicurezza stradale: quello che è avvenuto a Montiscendi è sconcertante. Un’accusa diretta e pesante quella ... lanazione.it