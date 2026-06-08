Sicurezza sulle strade denuncia del Pd | Attraversamenti pedonali poco visibili

Il Partito Democratico ha segnalato che gli attraversamenti pedonali in via Calzolai sono poco visibili, chiedendo interventi per migliorarne la segnaletica e la segnalazione stradale. La richiesta mira a rendere più sicuro il passaggio dei pedoni, evidenziando la necessità di aumentare la visibilità delle aree di attraversamento.

Maggiore visibilità agli attraversamenti pedonali. E’ quanto chiede il Partito Democratico in relazione alla situazione di via Calzolai. “Nelle località di Malborghetto di Boara e Francolino – sostengono i Dem -, si articola la pista ciclabile che comprende parte del percorso ‘Vento’, partendo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Dangerous Orange County intersection prompts urgent calls for safety fixes

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