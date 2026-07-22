Mobilità annuale ATA 2026 27 domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria dal 23 luglio al 4 agosto

Dal 23 luglio al 4 agosto sarà possibile presentare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il personale ATA relativo all’anno scolastico 202627. La procedura si apre giovedì prossimo e rimarrà aperta per circa due settimane, fino al 4 agosto.

Da giovedì 23 luglio il personale ATA potrà presentare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 202627. La finestra resterà aperta fino al 4 agosto 2026. L'articolo Mobilità annuale ATA 202627, domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria dal 23 luglio al 4 agosto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie 2026, LIVE TUTORIAL compilazione domanda

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