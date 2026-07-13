Mobilità annuale su sostegno 2026 27 | chi ha la precedenza tra utilizzazione e assegnazione provvisoria?

Per la mobilità 202627, l’utilizzazione non sempre precede l’assegnazione provvisoria. La normativa prevede che l’utilizzazione sia prioritariamente richiesta, ma in alcuni casi si può procedere direttamente all’assegnazione provvisoria senza passare dall’utilizzazione. La sequenza dipende dalle specifiche situazioni e dalle regole applicabili, senza un ordine universale fisso. La scelta tra utilizzo e assegnazione provvisoria varia in base alle esigenze e alle priorità stabilite dalle disposizioni di legge.

Un dubbio frequente tra i docenti riguarda l'ordine delle operazioni per la mobilità annuale: l’utilizzazione precede sempre l'assegnazione provvisoria? Non sempre. Se si è titolare su posto comune e si richiede il movimento su sostegno senza essere soprannumerario, in esubero o senza avere precedenze, le regole cambiano. Analizziamo l'incrocio tra i punti 7 e 15 dell'Allegato 1 del CCNI per capire chi ha davvero la precedenza. L'articolo Mobilità annuale su sostegno 202627: chi ha la precedenza tra utilizzazione e assegnazione provvisoria? . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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