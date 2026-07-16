Mobilità annuale docenti 2026 27 a Bolzano domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria entro il 23 luglio

È stata pubblicata una circolare che stabilisce le modalità per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei docenti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 202627 nella provincia di Bolzano. Le richieste devono essere inviate entro il 23 luglio. La comunicazione riguarda le procedure operative e i termini per le domande di mobilità annuale dei docenti.

Con la circolare del direttore provinciale Scuole, protocollo n. 639593 del 14 luglio 2026, sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei docenti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 20262027 nella provincia di Bolzano. L'articolo Mobilità annuale docenti 202627 a Bolzano, domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria entro il 23 luglio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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