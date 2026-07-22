Mister Sarri in panchina dopo la morte del padre Amerigo | il minuto di silenzio e la vicinanza dei tifosi

Pochi minuti prima dell’amichevole contro il Mantova, il tecnico è salito in panchina. Prima del calcio d’inizio, è stato osservato un minuto di silenzio. La squadra e i tifosi si sono stretti attorno a lui, che aveva lasciato il ritiro di Zingonia per raggiungere la Toscana, dove si trovava con la famiglia dopo la morte del padre, avvenuta a 97 anni.

Zingonia. Pochi minuti prima del calcio d’inizio dell’amichevole contro il Mantova, Maurizio Sarri ha preso posto in panchina. Il tecnico aveva lasciato il ritiro di Zingonia per raggiungere la Toscana, dove è rimasto vicino alla famiglia a seguito della scomparsa del padre Amerigo a 97 anni. Al ritorno al centro Bortolotti, ha trovato un grande striscione che lo ha accolto: “Mister Sarri, ti siamo vicini”, firmato dalla Curva Nord. Poco prima di entrare nel cancello, un altro messaggio del gruppo dei pensionati: “Condoglianze mister, il popolo atalantino ti è vicino”. Prima del fischio d’inizio, le due squadre si sono schierate a centrocampo per osservare un intenso minuto di silenzio, al termine del quale l’allenatore nerazzurro ha battuto le mani, ricordando il padre, da cui aveva preso la passione per il ciclismo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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