Poche ore dopo la scomparsa del padre, l’allenatore del Barcellona ha partecipato ai festeggiamenti per la conquista del 29º titolo in Liga. La squadra è salita sul palco per ricevere il trofeo in un’atmosfera di gioia condivisa, mentre i tifosi si sono radunati allo stadio per applaudire la vittoria. La celebrazione si è svolta senza interruzioni, con i giocatori e lo staff che hanno mostrato entusiasmo per il traguardo raggiunto.

Il Barcellona riesce nell’impresa di celebrare il suo 29esimo titolo nella Liga davanti ai propri tifosi e, soprattutto, in faccia agli storici rivali del Real Madrid, ma a catalizzare l’attenzione è soprattutto la grande commozione per quanto accaduto all’allenatore Hansi Flick a poche ore dal fischio d’inizio del decisivo Clasico. Il tecnico tedesco, infatti, aveva ricevuto la terribile notizia della morte del padre Hans proprio mentre stava ultimando i preparativi per l’importantissima partita contro i Blancos. A diffondere la notizia era stato in primis la società catalana, che aveva voluto esprimere le proprie condoglianze a nome di tutto il gruppo: “Il Barcellona e tutta la famiglia blaugrana desiderano esprimere il proprio affetto a Hansi Flick per la scomparsa di suo padre.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Barça, mister Flick festeggia poche ore dopo la morte del padre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Morto il papà di Hansi Flick: dramma per il tecnico a poche ore dal Clasico, ma siederà comunque sulla panchina del BarcellonaItaliano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo...

Lecce – Malore a scuola, 11enne muore poche ore dopo a casa: suo padre è il cantante KhadimLa comunità di Lecce è stata colpita da una tragedia improvvisa e straziante che ha spezzato la vita di un bambino di soli undici anni.