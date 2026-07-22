Misericordia nel mirino dei ladri Porta sfondata e conta dei danni per quaranta euro di bottino
Alle prime luci dell’alba, un volontario della Misericordia di Castelfranco ha trovato la porta di ingresso sfondata e gli ambienti in disordine. I ladri sono entrati durante la notte e hanno portato via beni per circa quaranta euro. La scena mostrava danni evidenti alla porta d’ingresso e oggetti sparsi in modo disordinato all’interno della struttura. Nessuno è rimasto ferito durante l’incursione.
La porta sfondata e gli ambienti messi a soqquadro hanno accolto, ieri mattina all’alba, il volontario della Misericordia di Castelfranco arrivato alle 6.30 per iniziare il servizio di trasporto di un paziente diretto alla dialisi. Una brutta sorpresa che ha immediatamente fatto scattare l’allarme: qualcuno, durante la notte, si era introdotto nella sede dell’associazione guidata dal governatore Paolo Bini infrangendo la porta che dal locale di ricovero mezzi porta direttamente dentro la Misericordia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili alle indagini. Secondo quanto ricostruito, ad agire sarebbe stata una sola persona, immortalata dalle telecamere interne ed esterne della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes
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