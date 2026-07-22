misericordia nel mirino dei ladri porta sfondata e conta dei danni per quaranta euro di bottino

Notizia in breve

Alle prime luci dell’alba, un volontario della Misericordia di Castelfranco ha trovato la porta di ingresso sfondata e gli ambienti in disordine. I ladri sono entrati durante la notte e hanno portato via beni per circa quaranta euro. La scena mostrava danni evidenti alla porta d’ingresso e oggetti sparsi in modo disordinato all’interno della struttura. Nessuno è rimasto ferito durante l’incursione.