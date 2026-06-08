La Fondazione Costantino è stata nuovamente oggetto di un furto, con danni stimati in diverse centinaia di euro. I ladri hanno causato ingenti danni, ma sono riusciti a portare via solo poche monete. L’episodio si è verificato a Pavia e rappresenta il secondo tentativo di furto in breve tempo. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dell’irruzione o sull’identità dei responsabili.

Pavia, 8 giugno 2026 – Ancora un furto. Ancora una volta la Fondazione Costantino è stata presa di mira dai ladri che hanno causato d anni per centinaio di euro riuscendo ad impossessarsi di pochissime monetine. Il furto notturno. Erano circa le 2 quando una persona ripresa dalle telecamere, ha sf ondato una porta antipanico ed è entra all’interno della struttura punto di riferimento sociale e socio-sanitario per persone portatrici di difficoltà psichiche, fisiche o comunque svantaggiate e ha preso di mira la macchinetta del caffè. “E’ scattato l’antifurto – ha detto il responsabile Francesco Costantino – si è azionato il fumogeno, pensavamo potesse essere un deterrente, invece, come se fosse una sfida, il ladro ha continuato a operare anche in condizioni proibitive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fondazione Costantino nel mirino dei ladri: danni ingenti ma magro il bottino

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