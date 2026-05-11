Colpo dei ladri nel negozio di compro-oro a Borgaro Torinese | vetrata sfondata da un furgone-ariete e cassaforte portata via

Nella notte di oggi, lunedì 11 maggio 2026, un gruppo di malviventi ha preso di mira il negozio di compro-oro in via Lanzo a Borgaro Torinese. I ladri hanno sfondato la vetrazione con un furgone-ariete e sono riusciti a portare via la cassaforte presente all’interno del negozio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini.

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