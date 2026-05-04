Supplenze 150 preferenze mini call veloce Nomine e sanzionI | così funzioneranno QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 4 maggio alle 14 | 30

Lunedì 4 maggio alle 14:30 si terrà un question time con un rappresentante del ministero dell'istruzione, trasmesso in diretta. La riunione riguarda le modalità di assegnazione delle supplenze, con un focus sulle 150 preferenze e la procedura di mini call veloce. La scorsa settimana si è svolta un’informativa sindacale sulla circolare relativa alle supplenze, in cui sono stati illustrati i criteri di nomina e le sanzioni previste.

Supplenze 150 preferenze e mini call veloce. Nella scorsa settimana si è tenuta l’informativa sindacale sulla circolare per le supplenze. Entrambe le procedure, come di consueto, si svolgeranno in estate. In collegamento Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica. Conduce Andrea Carlino. Appuntamento fissato per lunedì 4 maggio alle 14:30. Sala professori: dal conflitto alla fiducia. Quattro incontri sulle competenze relazionali tra colleghi: capire le dinamiche, gestire le tensioni, lavorare insieme Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 posti. Seconda edizione POC “Per la scuola”: fino a 60 ore di consulenza su misura per la tua scuola.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Supplenze 150 preferenze, mini call veloce ed elenchi regionali: tutte le info utili. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Giovedì 30 aprile alle 15:15 Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Supplenze docenti 150 preferenze, domande dal 16 al 29 luglio. Mini call veloce dal 14 al 18 agosto. Ecco le novità per le procedure su posto comune e sostegno; 150 preferenze Gps 2026 dal 16 al 29 luglio, mini call veloce dal 14 al 18 agosto: le date nella bozza di nota operativa; Supplenze docenti 2026/27: 150 preferenze dal 16 al 29 luglio, mini call veloce dal 14 al 18 agosto. Guida completa su posto comune e sostegno; Supplenze 150 preferenze, mini call veloce ed elenchi regionali: tutte le info utili. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief). Supplenze 150 preferenze, mini call veloce. Nomine e sanzionI: così funzioneranno. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 4 maggio alle 14:30Supplenze 150 preferenze e mini call veloce. Nella scorsa settimana si è tenuta l'informativa sindacale sulla circolare per le supplenze. Entrambe le procedure, come di consueto, si svolgeranno in est ... orizzontescuola.it Supplenze docenti 150 preferenze, domande dal 16 al 29 luglio. Mini call veloce dal 14 al 18 agosto. Ecco le novità per le procedure su posto comune e sostegnoInformativa al Ministero dell'Istruzione e del Merito sul documento he definisce criteri, modalità e tempistiche per il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2026/2027 ... orizzontescuola.it Buona sera... Da domani rientro a scuola a disposizione... Qualcuno si è mai trovato in questa situazione Si fanno supplenze ogni ora Se no cosa - facebook.com facebook Supplenze sul sostegno 2026/27: è possibile la riconferma in caso di cambio provincia x.com