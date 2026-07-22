Minaccia di gettarsi nel vuoto con la figlia di 11 mesi | carabinieri lo convincono a fermarsi e poi lo arrestano

A Terni, un uomo, risultato sotto l’effetto di stupefacenti, ha minacciato di lanciarsi dal balcone all’ottavo piano con la figlia di 11 mesi in braccio. I carabinieri sono intervenuti e sono riusciti a convincerlo a desistere. Dopo averlo calmato, lo hanno arrestato. La bambina è stata affidata ad altri familiari. L’uomo è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti.

Paura a Terni: l’uomo, poi risultato sotto l'effetto degli stupefacenti, con in braccio la figlia di 11 mesi ha minacciato di gettarsi da un balcone all'ottavo piano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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