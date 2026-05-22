Olbia minaccia di gettarsi nel vuoto | donna salvata dai carabinieri

A Olbia, i carabinieri sono intervenuti in un edificio per fermare una donna che stava minacciando di gettarsi nel vuoto. L’intervento è avvenuto in breve tempo e, grazie alla presenza delle forze dell’ordine, si è evitato il peggio. La donna è stata messa in sicurezza e affidata ai servizi di assistenza. La vicenda si è conclusa senza feriti o danni materiali. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulle cause che hanno portato a questa situazione.

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