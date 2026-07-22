Un corteo ha attraversato le vie di Milano, partendo da un presidio vicino alla Prefettura, per chiedere giustizia e verità riguardo alla morte di un uomo di 42 anni avvenuta durante un arresto da parte della polizia a Bologna. I partecipanti, tra cui rappresentanti dei centri sociali, hanno sfilato con slogan e striscioni, rivendicando attenzione sulla vicenda. La manifestazione si è poi trasformata in un corteo pubblico, coinvolgendo numerosi cittadini.

Il presidio vicino alla sede della Prefettura, diventato poi un corteo partecipatissimo per le vie della città, per il 42enne morto a Bologna durante un arresto da parte della polizia. E' successo in zona Pilastro, dopo che alcuni residenti si sono rivolti alle forze dell'ordine per un uomo che dava in escandescenze e che poi è morto durante l'intervento della polizia. Le cause sono ancora da chiarire, ma nel frattempo il dibattito politico si è fatto acceso. I manifestanti hanno chiesto «Giustizia e verità anche per Ramy», il 19enne morto due anni fa in scooter mentre scappava dalle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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© Video.corriere.it - Milano per Fakir, corteo e slogan: i centri sociali in piazza. «Giustizia e verità anche per Ramy»

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