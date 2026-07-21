Milano i centri sociali in piazza per Fakir | Contro repressione razzismo padronale e omicidi di Stato

A Milano, i centri sociali si sono radunati in piazza per chiedere giustizia e verità su Abderrahim Fakir. Il corteo ha manifestato contro la repressione, il razzismo padronale e gli omicidi di Stato, portando striscioni e volantini con queste scritte. La protesta ha coinvolto diversi partecipanti, che hanno attraversato le vie centrali della città. La manifestazione si è conclusa senza incidenti.

«Giustizia e verità per Abderrahim Fakir. Contro repressione, razzismo padronale e omicidi di Stato», sono le parole del post-volantino con cui i centri sociali (come il Lambretta di Milano), militanti pro Palestina e della Global Sumud Flotilla della Lombardia hanno lanciato per il pomeriggio di martedì 21 luglio un presidio in largo 11 Settembre, a Milano, a due passi dalla prefettura meneghina dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto domenica mentre due poliziotti lo stavano bloccando a terra nel tentativo di «fascettargli» mani e piedi al Pilastro, quartiere popolare della periferia di Bologna. Gli... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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