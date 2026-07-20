Scontri al corteo per Fakir tensione a Bologna mentre la piazza chiede verità e giustizia

A Bologna, durante un corteo per ricordare Abderrahim Fakir, un uomo di 42 anni morto durante un’operazione di polizia, sono scoppiati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La manifestazione si è conclusa con tensioni e scontri, senza ulteriori dettagli sui danni o sui feriti. La protesta era organizzata per chiedere verità e giustizia riguardo alla morte di Fakir.

La manifestazione organizzata a Bologna per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un’operazione di polizia al Pilastro, si è conclusa in un clima di forte tensione. Dopo il presidio in piazza del Nettuno, migliaia di persone si sono mosse in corteo verso la Questura e la Prefettura chiedendo «Giustizia per Fakir», mentre in piazza Roosevelt si sono verificati scontri tra un gruppo di antagonisti che apriva il corteo e il cordone delle forze dell’ordine. La giornata, segnata dal dolore dei familiari e da una partecipazione molto ampia, si è così trasformata anche in un momento di forte contrapposizione. La piazza si era riempita fin dal tardo pomeriggio per il presidio promosso dal sindaco Matteo Lepore in ricordo del 42enne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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