A Milano, il Comune ha segnalato che se l’imposta di soggiorno per gli hotel di lusso tornasse a 5 euro a notte, perderebbe circa 60 milioni di euro di entrate. Attualmente, la tassa è fissata a 12 euro per le strutture a cinque stelle o superiori. La città ha accolto positivamente il Giubileo 2025 e le Olimpiadi 2026, ma avverte che senza questi eventi i ricavi derivanti dalla tassa potrebbero ridursi significativamente.

Milano – Va bene il Giubileo 2025, benvenute le Olimpiadi 2026, ma senza questi grandi eventi il Comune di Milano rischia di tornare al punto di partenza, quando l’imposta di soggiorno per gli hotel a 5 o più stelle valeva 5 euro a persona a notte, invece degli attuali 12 euro. Un aumento dovuto proprio ai grandi appuntamenti sopracitati, grazie ai quali Palazzo Marino ha potuto raddoppiare la tassa pagata dai turisti. Nel 2027 non ci sono grandi eventi a cui aggrapparsi per far conservare le attuali tariffe e Milano rischia di perdere 60 milioni di euro. O meglio, dell’ammontare complessivo dell’imposta persa, 30 milioni di euro non andrebbero nelle casse comunale e altri 30 milioni di euro non sarebbero destinati allo Stato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano, il Bilancio e l’allarme imposta di soggiorno: “Se torna a 5 euro avremo 60 milioni in meno”

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