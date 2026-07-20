Atalanta meno un mese alla Conference Avversarie e incassi | da 750mila euro se va male a 25 milioni se va benissimo

M anca un mese esatto al debutto dell’Atalanta in Conference League: il 20 agosto disputerà l’andata dei Playoff, insieme ad altre 47 squadre per giocare sette giorni dopo il ritorno. Approfittiamo dell’occasione per fare il punto della situazione ed evidenziare regolamenti, montepremi e potenziali sfidanti. La Conference League 202627 è scattata il 9 luglio con l’andata del Primo Turno Qualificazione a cui hanno preso parte 52 squadre: le vincitrici della coppa nazionale dei campionati che figurano agli ultimi 11 posti del ranking (dal 45° al 55° posto), le vicecampioni nazionali dei Paesi dal 34° al 55° posto del ranking con l’eccezione del Liechtenstein per cui non si disputa il campionato, più le squadre giunte terzo nei campionati dal 30° al 50° posto del ranking, anche in questo caso Liechtenstein escluso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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