Moda | credito d' imposta design esaurita in 48 ore la dotazione da 60 milioni

Il credito d'imposta per il design e l'ideazione estetica, destinato alle imprese della moda, si è esaurito in 48 ore dall'apertura della piattaforma. La misura del Mimit prevedeva uno stanziamento di 60 milioni di euro e ha ricevuto più di 400 domande. La dotazione disponibile è stata interamente assegnata nel breve periodo, senza ulteriori fondi disponibili al momento.

ROMA (ITALPRESS) – Il credito d'imposta design e ideazione estetica, misura del Mimit destinata a sostenere creatività e capacità manifatturiera delle imprese ha raggiunto in appena 48 ore dall'apertura della piattaforma la dotazione disponibile di 60 milioni di euro, con oltre 400 pratiche presentate. Lo rende noto il Mimit, che parla di “grande successo” della misura. Le richieste provengono in misura prevalente dalle imprese della filiera della moda, alle quali la misura si rivolge in via prioritaria, ma interessano anche altri comparti del Made in Italy che fanno del design un fattore distintivo di competitività. “Un risultato... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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#CreditoImposta #design #moda | Da oggi #7luglio le #imprese interessate possono inviare la comunicazione di prenotazione del credito d'imposta al link creditodesign.mimit.gov.it. La misura copre il 10% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 2 x.com

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