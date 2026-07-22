A Milano, sono previste nuove perquisizioni nell’ufficio di un funzionario del Tribunale coinvolto in un’indagine per tentata truffa. La stanza, sottoposta a sequestro alcuni giorni fa, sarà oggetto di ulteriori controlli. Il legale del dipendente ha dichiarato che si dimostrerà la sua buona fede. La procura ha avviato le indagini e sta analizzando documenti e materiali trovati durante le prime perquisizioni.

Milano, 22 luglio 2026 – Sono attese nuove perquisizioni nella stanza, da qualche giorno sotto sequestro, del dipendente in servizio all'Ufficio gip di Milano indagato per tentata truffa e falso con l'aggravante mafiosa, per aver cercato di "appropriarsi" di 989 mila euro, su un totale di quasi 2 milioni, confiscati e poi congelati nel Fondo Unico Giustizia. L’accusa. Per l'accusa avrebbe avviato una anomala procedura di dissequestro in cui il destinatario è un 40enne, ora coindagato, condannato in via definitiva per associazione mafiosa anche per aver favorito la "ventennale latitanza" del boss della 'ndrangheta Domenico Condello. https:www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano, funzionario del Tribunale indagato per tentata truffa: nuove perquisizioni. Il legale: “Dimostreremo la buona fede”

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