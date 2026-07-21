Tentata truffa al Tribunale di Milano | così un funzionario voleva girare 1 milione di euro alla ‘ndrangheta

Un funzionario del Tribunale di Milano è stato indagato per tentata truffa e falso dopo aver tentato di sottrarre 989 mila euro confiscati. Secondo l’accusa, avrebbe cercato di facilitare una cosca della ‘ndrangheta, con l’obiettivo di ricevere un milione di euro. L’indagine ha portato al sequestro di alcuni documenti e alla notifica degli avvisi di garanzia. La vicenda riguarda un tentativo di appropriarsi di fondi già confiscati alle organizzazioni criminali.

Avrebbe agito per agevolare una cosca della ‘ndrangheta il funzionario del Tribunale di Milano indagato per tentata truffa e falso per aver cercato di appropriarsi di 989mila euro confiscati. Lo hanno anticipato i tg di Telelombardia e Antenna3. L’uomo al centro dell’indagine è un funzionario amministrativo in servizio all’Ufficio gip di Milano, con oltre 20 anni di esperienza. Secondo quanto sin qui ricostruito, lo scorso 16 luglio l’uomo avrebbe compilato e inoltrato un modulo per chiedere la restituzione, a nome di una terza persona, di quella cifra di quasi un milione che era stata prima sequestrata e poi confiscata al termine di un procedimento per reati economici. 🔗 Leggi su Open.online

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