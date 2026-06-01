Vannacci alza la posta con il centrodestra | presto nostro candidato per Milano

Roberto Vannacci annuncia che il suo partito, Futuro Nazionale, presenterà un candidato autorevole per le elezioni comunali di Milano. Vannacci afferma che il partito sarà rappresentato sia come entità politica sia con una squadra dedicata. Non sono stati forniti dettagli sul nome del candidato o sulla strategia elettorale. La comunicazione si concentra sull’intenzione di partecipare alle prossime amministrative con una propria rappresentanza.

Roberto Vannacci alza il tiro e punta alle prossime comunali di Milano. Futuro Nazionale, il suo partito, «sarà presente come partito e come squadra e avrà anche un autorevole candidato sindaco» ha spiegato il generale a Milano Quotidiano. Il tema delle eventuali alleanze con Vannacci divide il centrodestra a livello nazionale, con dinamiche che si ripropongono simili anche in città. Mentre Fratelli d’Italia è più prudente, anche in attesa di capire il vero peso del generale, la Lega sembra ancora scottata dal tradimento mentre l’ala moderata, da Forza Italia a Noi Moderati, rifiuta ogni accordo. Vannacci, intanto, ha fatto il suo ingresso... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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