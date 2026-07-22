Milano aspettava Soho House Ora sa dove trovarla

Da gqitalia.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milano attende da tempo l’apertura di Soho House. Ora si conosce la data e il luogo: il club privato aprirà entro la fine del 2028 in una zona centrale della città. Si tratta del secondo spazio italiano, dopo quello di Roma. La notizia è stata comunicata ufficialmente e l’indirizzo preciso è stato reso noto. La struttura sarà aperta entro quattro anni.

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L'attesa ha finalmente una data e un indirizzo. Entro la fine del 2028 aprirà Soho House Milan, segnando il secondo capitolo italiano del club privato dopo l'esordio romano. La sede scelta è un pezzo di storia della città: l' ex Cinema Arti di via Mascagni, edificio degli anni Trenta a due passi da San Babila. Con l'avvio ufficiale del cantiere, l'immobile si prepara a trasformarsi in uno spazio su sei livelli pensato per la creative class milanese e internazionale. Il progetto prevede aree club riservate ai soci, più di 50 camere, una palestra, ambienti per il co-working e il benessere, oltre all'immancabile rooftop panoramico con piscina affacciato sui tetti del centro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Si parla di: Soho house Milan annuncia la data di apertura. Sarà entro la fine del 2028.

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