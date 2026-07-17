Il progetto di Soho House Milano ha avviato i lavori di riqualificazione dell’ex Cinema Arti in via Mascagni. L'apertura del club è prevista per il 2028. Dopo anni di attesa, l’intervento trasformerà lo storico edificio in un nuovo spazio dedicato alla comunità creativa. I lavori riguardano la ristrutturazione dell’immobile, che diventerà la prima House milanese. La riqualificazione avviene in tempi stabiliti, con il completamento previsto tra circa cinque anni.

Dopo anni di attesa, il progetto di Soho House Milano entra ufficialmente in una nuova fase. Il club internazionale dedicato alla comunità creativa ha annunciato l’avvio dei prossimi lavori di riqualificazione dell’ex Cinema Arti, lo storico edificio di via Mascagni destinato a ospitare la prima House milanese. L’apertura è prevista entro la fine del 2028 e segnerà un nuovo capitolo nell’espansione italiana del gruppo, già presente nella Capitale con Soho House Rome. Dall’ex Cinema Arti alla nuova Soho House Milano. Inaugurato negli anni Trenta, il Cinema Arti rappresenta una delle architetture più riconoscibili del centro di Milano e conserva ancora oggi il fascino dei luoghi nati per accogliere cultura e spettacolo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Soho House Milano aprirà nel 2028 nell’ex Cinema Arti

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