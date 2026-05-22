Montemesola sa da dove è partita E sa chi l’ha rialzata | l’appello politico di Vito Antonio Punzi
Durante questa campagna elettorale, si sono susseguite molte parole, alcune considerate legittime, altre invece giudicate ingenerose. In questo clima, un politico locale ha rivolto un appello evidenziando come il paese abbia consapevolezza delle proprie origini e di chi lo ha aiutato a risollevarsi dai momenti difficili. Le sue parole sono state rivolte a rafforzare il senso di identità e di appartenenza tra i cittadini, sottolineando un legame con il passato e un impegno condiviso.
Tarantini Time Quotidiano In questa campagna elettorale abbiamo ascoltato tante parole. Alcune legittime, altre profondamente ingenerose. Ma c’è una cosa che nessuno potrà mai cancellare: la memoria dei cittadini. Perché Montemesola sa bene da dove siamo partiti. Sa bene quali erano le condizioni del Comune quando abbiamo iniziato ad amministrare. Sa bene cosa significava governare con casse comunali in difficoltà, con problemi strutturali, con opere ferme, con una macchina amministrativa che aveva bisogno di essere rimessa in piedi pezzo dopo pezzo. E soprattutto sa bene che nulla di ciò che oggi viene dato per scontato è nato per caso. In questi sedici anni abbiamo scelto la strada più difficile: quella della responsabilità. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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