Montemesola sa da dove è partita E sa chi l’ha rialzata | l’appello politico di Vito Antonio Punzi

Durante questa campagna elettorale, si sono susseguite molte parole, alcune considerate legittime, altre invece giudicate ingenerose. In questo clima, un politico locale ha rivolto un appello evidenziando come il paese abbia consapevolezza delle proprie origini e di chi lo ha aiutato a risollevarsi dai momenti difficili. Le sue parole sono state rivolte a rafforzare il senso di identità e di appartenenza tra i cittadini, sottolineando un legame con il passato e un impegno condiviso.

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