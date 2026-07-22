Milano allarme spese in Comune | il costo dei trasporti pubblici supera il miliardo di euro
Per la prima volta, il costo del trasporto pubblico locale a Milano supera il miliardo di euro, secondo la manovra di assestamento del bilancio comunale. L’aumento complessivo delle spese ammonta a 203 milioni di euro, destinati a integrare i servizi essenziali. La cifra evidenzia un incremento rispetto agli anni precedenti e si inserisce nel quadro delle spese complessive del Comune. Non sono stati forniti dettagli su come siano distribuiti i fondi tra i vari servizi.
A Palazzo Marino scatta l’allarme spese. Per la prima volta il costo del trasporto pubblico locale supera il miliardo. È quanto emerge dalla manovra di assestamento del bilancio che evidenzia un aumento complessivo di 203 milioni di euro di spese che serviranno per integrare i servizi essenziali. Dalla casa al welfare. La coperta per i Comuni diventa sempre più corta. A correre in aiuto potrebbe essere la revisione da Roma della tassa di soggiorno. A fronte di un bilancio di previsione di oltre quattro miliardi, in fase di assestamento le spese per il Comune continuano a crescere. A richiedere un’iniezione di risorse è, innanzitutto, il trasporto pubblico locale: 77 milioni in più, che si aggiungono ai 977 già previsti per il 2026. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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