Milano allarme spese in Comune | il costo dei trasporti pubblici supera il miliardo di euro

Notizia in breve

Per la prima volta, il costo del trasporto pubblico locale a Milano supera il miliardo di euro, secondo la manovra di assestamento del bilancio comunale. L’aumento complessivo delle spese ammonta a 203 milioni di euro, destinati a integrare i servizi essenziali. La cifra evidenzia un incremento rispetto agli anni precedenti e si inserisce nel quadro delle spese complessive del Comune. Non sono stati forniti dettagli su come siano distribuiti i fondi tra i vari servizi.