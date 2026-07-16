Bilancio record per i 20 anni d’Illumia Il fatturato supera il miliardo di euro
Il Gruppo Tremagi ha festeggiato i 20 anni di Illumia, fondata nel 2006, con un bilancio record. Il fatturato ha superato un miliardo di euro, segnando una crescita significativa. L’azienda opera nel settore dell’energia, del gas, del risparmio energetico e della fibra ottica, consolidando la propria posizione nel mercato italiano. La celebrazione evidenzia una storia di innovazione e sviluppo, con un focus su velocità e attenzione alle persone.
Vent’anni di innovazione, velocità e attenzione alle persone. Il Gruppo Tremagi celebra il ventesimo anniversario dalla nascita di Illumia, nata nel 2006 e oggi trasformata in uno dei principali operatori italiani nei settori di energia, gas, risparmio energetico e fibra. Un percorso di crescita costante, confermato dai solidi risultati economici del 2025. La holding ha registrato un fatturato record di 1.137,5 milioni di euro, segnando una crescita del 25% rispetto ai 907,9 milioni del 2024. L’EBITDA si attesta a 58,4 milioni di euro, mentre l’EBT raggiunge i 17,2 milioni, dimostrando un’eccellente redditività operativa nonostante la volatilità del mercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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