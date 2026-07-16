Bilancio record per i 20 anni d’Illumia Il fatturato supera il miliardo di euro

Notizia in breve

Il Gruppo Tremagi ha festeggiato i 20 anni di Illumia, fondata nel 2006, con un bilancio record. Il fatturato ha superato un miliardo di euro, segnando una crescita significativa. L’azienda opera nel settore dell’energia, del gas, del risparmio energetico e della fibra ottica, consolidando la propria posizione nel mercato italiano. La celebrazione evidenzia una storia di innovazione e sviluppo, con un focus su velocità e attenzione alle persone.