Giochi Milano-Cortina a costo zero? È falso pure per la Corte dei Conti | deficit da 176 milioni di euro e debiti per un miliardo

La Corte dei Conti ha smentito la possibilità di organizzare i Giochi Milano-Cortina a costo zero. Nel 2025, il deficit di bilancio della Fondazione è cresciuto di 39 milioni di euro, raggiungendo 176,5 milioni. Oltre a questo, ci sono ancora debiti complessivi di un miliardo di euro.

Durante il 2025 il deficit di bilancio di Fondazione Milano Cortina 2026 è aumentato di altri 39 milioni di euro, arrivando alla cifra monstre di 176,5 milioni, ma rimangono debiti per un miliardo di euro. Questi dati inediti sono contenuti nel bilancio approvato il 30 giugno scorso, che la società organizzatrice dei Giochi Olimpici non ha ancora pubblicato sul proprio sito, ma che è stato acquisito dalla Procura regionale della Corte dei Conti del Veneto. Il procuratore Paolo Crea li ha illustrati nella relazione di parifica del bilancio della Regione Veneto, confermando l’allarme che da tempo si è manifestato attorno alla gestione finanziaria di Fondazione Mico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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