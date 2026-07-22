Una ragazza di 16 anni di Milano ha denunciato di essere stata violentata da un uomo di 22 anni dopo un incontro concordato sui social. L'episodio risale al 29 marzo scorso. La giovane ha riferito di aver subito violenza al termine dell’appuntamento. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Una ragazza di 16 anni residente a Milano ha denunciato di essere stata stuprata da un 22enne al termine di un appuntamento concordato via social. I fatti risalgono al 29 marzo scorso. Vittima e aggressore si sarebbero conosciuti su Instagram: dopo uno scambio di messaggi, avrebbero deciso di incontrarsi di persona, in una zona poco lontana dalla casa della giovane, nella periferia sud del capoluogo milanese. I due avrebbero iniziato a baciarsi consensualmente, poi il ragazzo avrebbe tentato un approccio sessuale. La 16enne gli avrebbe opposto un deciso rifiuto: “Non voglio fare queste cose, non voglio”. Ma il giovane non si sarebbe fermato, fino ad abusare di lei. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Milano, 16enne conosce un ragazzo sui social: si incontrano e lui la violenta

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