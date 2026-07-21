Il Galatasaray ha presentato un'offerta importante per il difensore brasiliano, attualmente alla Juventus, che non ha ancora confermato la sua decisione. La società turca insiste sul trasferimento, mentre la Juventus non ha comunicato ufficialmente la volontà del giocatore. La trattativa è in corso, ma nessuna delle parti ha ancora ufficializzato l'accordo. Bremer potrebbe lasciare la squadra italiana, ma la decisione finale non è stata ancora presa.

di Francesco Spagnolo Il futuro di Bremer potrebbe essere lontano da Torino. Il Galatasaray ha messo sul piatto una maxi offerta. E il difensore della Juve non ha chiuso. Le dinamiche di mercato in casa bianconera continuano a ruotare attorno al futuro del reparto arretrato, dove Bremer rappresenta ormai il punto di snodo fondamentale. Da tempo nell’orbita dei desideri dei grandi club ed apprezzato da dirigenti come Massara e Carnevali, il centrale brasiliano si trova al centro di riflessioni. Alla Continassa, la dirigenza e la guida tecnica sono ben consapevoli che la priorità immediata resta l’innesto di un difensore mancino capace di far rifiatare Kelly, ma l’incognita più grande riguarda proprio la permanenza dell’ex Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Rilancio del Galatasaray per Bremer: maxi offerta per il brasiliano. Il giocatore non chiude. La posizione della Juventus

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