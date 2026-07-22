milan nostalgia champions sulla maglia

Notizia in breve

Il Milan ha presentato la seconda maglia da trasferta per la stagione 2026-27, caratterizzata da un richiamo alla vittoria in Champions League del 2007 ad Atene contro il Liverpool. La maglia include elementi che ricordano anche la finale di Istanbul del 2005, persa contro gli stessi Reds. La scelta estetica si concentra su dettagli che richiamano le due finali europee vinte e perse dal club nel torneo continentale. Il club cerca di evocare un passato di successi in Champions League.