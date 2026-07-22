Milan nostalgia Champions sulla maglia
Il Milan ha presentato la seconda maglia da trasferta per la stagione 2026-27, caratterizzata da un richiamo alla vittoria in Champions League del 2007 ad Atene contro il Liverpool. La maglia include elementi che ricordano anche la finale di Istanbul del 2005, persa contro gli stessi Reds. La scelta estetica si concentra su dettagli che richiamano le due finali europee vinte e perse dal club nel torneo continentale. Il club cerca di evocare un passato di successi in Champions League.
Nostalgia Champions. In attesa di tornare a competere per un trofeo messo ben 7 volte in bacheca, il Milan ha presentato la sua seconda maglia (da trasferta) della stagione 2026-27 dove spicca il richiamo alla vittoria della coppa nel 2007 ad Atene contro il Liverpool, due anni dopo la dolorosa sconfitta di Istanbul sempre con i Reds. Bianco classico, il colore delle grandi occasioni. Una maglia che porta con sé la mentalità vincente del club: "la costanza di chi trasforma ogni caduta nel punto di slancio per tornare alla vittoria". Questa vocazione è capace di fare di ogni ostacolo un nuovo punto di partenza, un concetto che i milanisti traducono in una sola frase: “Dopo Istanbul c’è sempre Atene”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Milan.
PADOVA-CATANZARO UNA PARTITA CHE MANCA DAL CAMPIONATO DI SERIE B DA QUASI 40 ANNI
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Nuova seconda maglia Milan 2026-2027, un richiamo all'ultima Champions vinta ma non solo
Milan, ultima per la Champions davanti a 70mila tifosi con il debutto della nuova maglia rossoneraDomenica 24 maggio alle 20:45 si è giocata l'ultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, con oltre 70mila tifosi presenti allo stadio di...
Argomenti più discussi: MN - Evani: Donadoni ti portava a migliorarti sempre. Quando sento parlare del mio Milan provo orgoglio; Mercato Juventus, per il centrocampo si punta sull’operazione nostalgia.
Dopo Istanbul c’è sempre Atene: il Milan presenta la seconda maglia ispirata alla finale di Champions del 2007 facebook
Milan, nostalgia Champions sulla magliaPippo Inzaghi e Pulisic danno volto e voce alla campagna pubblicitaria: Dopo Istanbul c’è sempre Atene sulla divisa da trasferta ... sport.quotidiano.net
Milan, Champions League nostalgia on the shirtPippo Inzaghi and Pulisic give face and voice to the advertising campaign: After Istanbul there's always Athens on the away kit. sport.quotidiano.net