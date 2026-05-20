Milan ultima per la Champions davanti a 70mila tifosi con il debutto della nuova maglia rossonera
Domenica 24 maggio alle 20:45 si è giocata l'ultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, con oltre 70mila tifosi presenti allo stadio di 'San Siro'. La partita tra il Milan e il Cagliari ha segnato il debutto della nuova maglia rossonera, attirando l’attenzione di molti appassionati. La sfida si è svolta davanti a un pubblico numeroso, che ha seguito con interesse l’incontro nel quale il Milan si è trovato in fondo alla classifica.
Domenica 24 maggio alle ore 20:45 il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà a 'San Siro' il Cagliari di Fabio Pisacane per la 38esima e ultima giornata di Serie A. Per i rossoneri si tratta di una gara da vincere a ogni costo: i tre punti garantirebbero il pass per la prossima Champions League, senza dover dipendere dai risultati delle dirette concorrenti Roma, Como e Juventus. Dopo le recenti tensioni, il popolo rossonero risponde presente. I tifosi avevano duramente contestato l'amministratore delegato Giorgio Furlani durante Milan-Atalanta, abbandonando lo stadio sullo 0-3 in segno di protesta. Possibile ultima gara in rossonero: Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Rafael Leão. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
SERIE A VS CHAMPIONS
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