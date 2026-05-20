Milan ultima per la Champions davanti a 70mila tifosi con il debutto della nuova maglia rossonera

Domenica 24 maggio alle 20:45 si è giocata l'ultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, con oltre 70mila tifosi presenti allo stadio di 'San Siro'. La partita tra il Milan e il Cagliari ha segnato il debutto della nuova maglia rossonera, attirando l’attenzione di molti appassionati. La sfida si è svolta davanti a un pubblico numeroso, che ha seguito con interesse l’incontro nel quale il Milan si è trovato in fondo alla classifica.

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