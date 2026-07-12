Karetsas ha l’accordo con il Borussia Dortmund | scavalcato il Milan tutti i dettagli dell’operazione per il classe 2007

Karetsas ha firmato con il Borussia Dortmund, scavalcando il Milan nella trattativa. Il giocatore, nato nel 2007, proveniva dal Genk e ora si unirà al club tedesco. La trattativa si è conclusa con un accordo tra le parti, senza dettagli sui termini economici. La scelta del Borussia Dortmund conferma l’interesse di diversi club europei per il giovane talento.

Karetsas ha trovato l’accordo con il Borussia Dortmund: il classe 2007 non giocherà nel Milan, ecco cosa è successo. Le trattative di calciomercato europee si infiammano attorno al profilo di K?nstantinos Karetsas, gioiello del Genk. Il talento classe 2007 è finito da mesi sul taccuino della dirigenza del Milan, incassando anche il definitivo via libera del tecnico Amorim per un potenziale trasferimento in Italia. Tuttavia, nelle ultime ore lo scenario è mutato in modo radicale: il Borussia Dortmund è balzato in pole position ed è attualmente la società più vicina ad assicurarsi le prestazioni del calciatore per portarlo in Bundesliga. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Milan in attesa, blitz tedesco e intesa con il giocatore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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