Mario Gila si è presentato ai milanisti con il classico lancio della maglia: indosserà la numero 34. Poco prima che il difensore ex Lazio si allontanasse dal balcone dello store rossonero, una tifosa. lo ha invitato a casa sua! Guarda il fimato. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - Milan, Gila si presenta e una tifosa impazzisce: "Torni a casa con me?"

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