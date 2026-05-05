Una tifosa ha scritto al Milan per chiedere rispetto e, eventualmente, un rimborso, dopo aver espresso la sua delusione in una lettera. La lettrice ha deciso di condividere pubblicamente le sue frustrazioni, sottolineando come la sua pazienza si sia esaurita nei confronti della squadra. La sua richiesta arriva in un momento in cui il rapporto tra i tifosi e il club è sotto osservazione.

"Non è solo rabbia, è amore tradito." Riceviamo e pubblichiamo la dolorosa lettera di Laura, una nostra lettrice rossonera presente a Sassuolo, che sfoga la sua amarezza dopo l'indecorosa prestazione del Mapei Stadium. Un grido che rappresenta la delusione di tantissimi tifosi, se non la sua totalità. Basta figuracce, basta apatia, basta proclami, basta parole: vogliamo tornare a sognare, ad emozionarci, ad essere orgogliosi della nostra squadra. Il Milan è di tutti e come tale va difeso: questa volta lasciamo a voi, a una di voi, la parola. E' giusto così. Se siete d'accordo con noi e con Laura, condividetela il più possibile: stare in silenzio non si può più Vi scrivo colma di amarezza, spinta da quella passione viscerale che da sempre mi lega ai colori rossoneri, ma che oggi fatica a restare in silenzio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - “Chiedo rispetto (e magari un rimborso)”: tifosa si sfoga e scrive al Milan una lettera

Notizie correlate

Una lettera disperata e ora tutti scrivono allo sconosciuto, Barbara: “Magari tornerà”Ancona, 1 aprile 2026 – Una panchina affacciata sul mare che diventa luogo di parole, dolore e, forse, rinascita.

Bimba scrive lettera al nonno mai conosciuto, trovata in una bottiglia sulla spiaggia: “Mamma mi parla di te”Una bimba ha affidato al mare una lettera per il nonno morto prima che lei nascesse.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: RaiNews. . Durante la sua esibizione al Concertone del 1° maggio Geolier ha letto i nomi di alcuni giovani uccisi a Napoli negli ultimi anni a colpi d'arma da fuoco in diverse circostanze. Non so quale sia l'antidoto a tutto questo veleno - ha detto il rapper - so c; Dybala, Pellegrini e Celik sperano nel rinnovo, gli indesiderati della Roma rinviano l’addio. E Cristante sarà ancora in rosa; Lettera aperta a Don Michele in occasione della festa di San Giorgio a Modica. Riceviamo; AVEZZANO, BASSEZZA POLITICA, L’ESPOSTO FLOP DI CESAREO: IL CONSIGLIO RESPINGE E CHIUDE I CONTI.

"L'arbitro Chiedo rispetto, oggi non c'è stato. Se dicessi quello che penso smetterei di lavorare: qui è sempre così” Sean Sogliano ha parlato così al termine di Juventus-Hellas Verona. Ma come ha arbitrato realmente Ayroldi @Calvarese_ #Tuttosport x.com

"L'arbitro Chiedo rispetto, oggi non c'è stato. Se dicessi quello che penso smetterei di lavorare: qui è sempre così” Sean Sogliano ha parlato così al termine di Juventus-Hellas Verona. Ma come ha arbitrato realmente Ayroldi @gianpaolocalvarese_offic - facebook.com facebook