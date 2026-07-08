Mercato Milan Live | Fatta per Gila Oggi si presenta Amorim
Il Milan ha completato l'acquisto di Gila, mentre oggi si presenta il nuovo allenatore. La sessione di calciomercato prosegue con aggiornamenti quotidiani sulla rosa e le trattative in corso. La società sta lavorando per rafforzare la squadra prima dell'inizio della stagione, con particolare attenzione alle operazioni in entrata e in uscita. Non sono stati annunciati altri movimenti ufficiali nella giornata di oggi.
CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, mercoledì 8 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo si è messo alla ricerca di difensori. È chiusa la trattativa con la Lazio per Mario Gila: 27,5 milioni di euro più bonus per il centrale spagnolo classe 2000. Ufficialità attesa a breve giro di posta, il giocatore sarà già disponibile per il raduno di lunedì 13 luglio. Sarà contento Rúben Amorim, che, oggi pomeriggio, alle ore 15:00, si presenterà in conferenza stampa a ' Casa Milan '. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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