Mercato Milan Live | Fatta per Gila Oggi si presenta Amorim

Notizia in breve

Il Milan ha completato l'acquisto di Gila, mentre oggi si presenta il nuovo allenatore. La sessione di calciomercato prosegue con aggiornamenti quotidiani sulla rosa e le trattative in corso. La società sta lavorando per rafforzare la squadra prima dell'inizio della stagione, con particolare attenzione alle operazioni in entrata e in uscita. Non sono stati annunciati altri movimenti ufficiali nella giornata di oggi.