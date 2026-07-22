Mario Gila ha dichiarato che il tecnico Ruben Amorim lo ha convinto a scegliere il suo attuale club, preferendo giocare in quella squadra. Durante una conferenza stampa, il difensore ha parlato del suo rapporto con il mondo Milan e ha menzionato alcune richieste di Amorim. Ha anche riferito di un retroscena riguardante l’ex allenatore della Juventus, senza fornire ulteriori dettagli. Il giocatore ha espresso le sue preferenze sul ruolo e sulla posizione in campo.

L'impatto con il mondo Milan, le richieste di Ruben Amorim e il retroscena su Allegri: la conferenza stampa integrale di Mario Gila Milan, Gila: "Mi ha convinto Amorim. Ecco dove preferisco giocare" VIDEO PM Gila: "Amorim mi ha spinto a scegliere il Milan. Centrale o braccetto? Ecco dove preferisco giocare" PM Karetsas verso il Borussia Dortmund? Il Milan studia il piano B: possibile inserimento per Alajbegovic Mercato Milan LIVE Comotto rinnova. Leao in Turchia? Karetsas si allontana, Foden sfuma Milan, l'infortunio di Giménez blocca la cessione? In soccorso arriva un vecchio amico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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MILAN, GILA IN CONFERENZA MI HA CONVINTO AMORIM. ECCO DOVE PREFERISCO GIOCARE | ESCLUSIVA

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