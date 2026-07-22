Mario Gila ha dichiarato che sia Allegri che Tare avevano mostrato interesse per il suo trasferimento, ma successivamente le trattative sono cambiate. Ha spiegato che è stato contattato da un altro allenatore, che è riuscito a convincerlo subito a scegliere quella squadra. Gila, arrivato da meno di un mese a Milano, ha mostrato entusiasmo e soddisfazione per il nuovo ambiente.

"Allegri e Tare mi volevano, poi le cose sono andate diversamente. Mi ha chiamato Amorim e mi ha subito convinto". Mario Gila è arrivato a Milano da meno di un mese e la prima cosa che noti è il sorriso di chi è felice come un bambino che ha appena scartato un regalo che voleva da tempo. In occasione del primo bagno di folla coi tifosi al Flagship store di Via Dante, Gila ne approfitta per raccontare con sincerità i suoi primi giorni a tinte rossonere. Spazia su tutto, dalla casa nuova in cui tra poco andrà a vivere in centro a Milano al rapporto con Amorim. "Mi piace il suo calcio offensivo, a volte può capitare che noi difensori ci troviamo in situazioni difficili da gestire, con tanto campo alle spalle da difendere, ma questo mi esalta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gila: "Allegri e Tare mi volevano, ma Amorim mi ha convinto subito"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Retroscena Leao: “Mi aveva cercato prima l’Inter, ma Maldini mi ha convinto a scegliere il Milan”Rafael Leao rivela che l'Inter lo aveva cercato prima di firmare con il Milan, ma è stato Paolo Maldini a convincerlo a scegliere il club rossonero.

Gila: "Sì, mi voleva anche Allegri. In Amorim ho visto la voglia di avermi qui"Mario Gila ha affermato di essere stato cercato anche da Allegri, aggiungendo di aver notato l’interesse di Amorim nel volerlo nel suo team.

Temi più discussi: Certezza o scommessa, Inter e Milan agli opposti: Chivu e Amorim, tocca a voi; Live calciomercato | Cocchi va al Padova in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore dell'Inter; Romano: Siamo al traguardo per Modric: è veramente legato al Milan; Di Stefano: Dopo Gonçalo Ramos e Gila testa alle cessioni, ma c'è un rischio (ESCLUSIVA).

Gila si racconta: Mi volevano Tare e Allegri, inutile negarlo. Poi mi ha chiamato Amorim... Questa voglia di Milan non ha prezzo, Cardinale mi aspettava a braccia aperte ...Il nuovo difensore del Milan si racconta nella prima intervista esclusiva. msn.com

Gila: Sì, mi voleva anche Allegri. In Amorim ho visto la voglia di avermi quiMario Gila si sta pian piano calando nell'universo Milan. Mercoledì pomeriggio l'ex difensore della Lazio ha incontrato i tifosi rossoneri in uno store nel centro di Milano e ha poi rilasciato qualche ... msn.com