Nel pomeriggio, il difensore spagnolo di 23 anni ha incontrato i tifosi al Flagship Store di Milano, firmando autografi e scattando foto. Durante l’evento, ha rivelato che l’ex allenatore del club lo ha convinto a scegliere il Milan. Ha anche espresso una preferenza tra ruolo di centrale o braccetto, senza approfondire ulteriori dettagli.

Nel pomeriggio, Mario Gila ha incontrato i tifosi al Flagship Store di Via Dante (MI). Tra autografi, foto ed entusiasmo del popolo rossonero, il difensore spagnolo classe 2000 ha concesso anche alcune dichiarazioni interessanti sui suoi primi giorni a Milano. L'ex centrale della Lazio ha parlato del suo impatto con il mondo Milan, prima di svelare alcuni dettagli tattici sul calcio di Amorim e il suo possibile ruolo nella difesa a tre del tecnico portoghese. Milan, le parole di Mario Gila dal Flagship store. Queste le prime impressioni di Gila sul Milan. > "Sono molto contento a Milano. Da quando Sono arrivato mi sto trovando molto bene, grande gruppo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Gila: "Amorim mi ha spinto a scegliere il Milan. Centrale o braccetto? Ecco dove preferisco giocare" | PM

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Mario #Gila: #Amorim mi ha provato sia da braccetto di destra che da centrale dei tre difensori: posso fare entrambe le posizioni, mi piacciono. #Milan @MilanVibesIT x.com

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