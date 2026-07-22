Milan ecco la maglia da trasferta 26 27 | un richiamo alla filosofia e alla storia del club

Notizia in breve

Il Milan ha svelato la maglia da trasferta per la stagione 2026-2027, realizzata in collaborazione con Puma. La presentazione è avvenuta martedì 21 luglio attraverso il sito ufficiale e i profili social del club. La nuova divisa richiama la storia e la filosofia del club, senza ulteriori dettagli sui design o sui materiali. La maglia sarà disponibile per i tifosi e sarà indossata nelle partite esterne della prossima stagione.