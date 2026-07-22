Milan ecco la maglia da trasferta 26 27 | un richiamo alla filosofia e alla storia del club
Il Milan ha svelato la maglia da trasferta per la stagione 2026-2027, realizzata in collaborazione con Puma. La presentazione è avvenuta martedì 21 luglio attraverso il sito ufficiale e i profili social del club. La nuova divisa richiama la storia e la filosofia del club, senza ulteriori dettagli sui design o sui materiali. La maglia sarà disponibile per i tifosi e sarà indossata nelle partite esterne della prossima stagione.
Nella mattinata di martedì 21 luglio, il Milan ha presentato la nuova maglia da trasferta per la stagione 20262027 in collaborazione con Puma, tramite il proprio sito ufficiale e i profili social. Una maglia da gara interamente bianca, il classico colore dei kit da trasferta del Diavolo, ma con dei dettagli che balzano all’occhio e ricordano ai tifosi rossoneri le grandi gioie delle notti europee in Champions League. La storia rappresentata da una maglia. Il classico bianco da trasferta del club è l’elemento principale che può vedere chiunque, ma i dettagli presenti sulla maglia emanano un significato forte, che forse non tutti possono... 🔗 Leggi su Milanzone.it
Segui gli aggiornamenti su Milan.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Bologna, svelata la maglia da trasferta per la stagione 2026-27: il richiamo ai portici e alla Torre di Maratona
Bologna, svelata la maglia da trasferta per la stagione 2026-27: domina il bianco, l'omaggio ai portici e alla Torre di MaratonaIl Bologna ha presentato la maglia da trasferta per la stagione 2026-27, realizzata dal partner tecnico Macron.
Temi più discussi: Dopo Istanbul c’è sempre Atene: le anticipazioni sulla nuova maglia da trasferta del Milan; ECCO LA MAGLIA TRICOLORE DI MILAN!; Juventus, svelata la nuova maglia da trasferta: torna il rosa per la stagione 2026/2027; Ecco la prima maglia dell'Atalanta 2026/27: tradizione e innovazione, con Città Alta sul colletto.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanPress.it, dopo la presentazione della seconda maglia per la stagione 2026/27, i rossoneri debutteranno nelle amichevoli estive con i nuovi kit: ecco quando ° : se x.com
Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanPress.it, dopo la presentazione della seconda maglia per la stagione 2026/27, i rossoneri debutteranno nelle amichevoli estive con i nuovi kit: ecco quando ° : se facebook
Milan, nostalgia Champions sulla magliaPippo Inzaghi e Pulisic danno volto e voce alla campagna pubblicitaria: Dopo Istanbul c’è sempre Atene sulla divisa da trasferta ... ilgiorno.it
Milan, ecco la seconda maglia bianca per il 2026-27: Dopo Istanbul c'è sempre Atene. Pulisic e Modric nel video di presentazioneAC Milan e PUMA presentano l'Away Kit 2026/27. Bianco classico, il colore delle grandi occasioni. Una maglia che porta con sé la mentalità vincente del Club: la costanza di chi trasforma ogni caduta n ... calciomercato.com