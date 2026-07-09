Bologna svelata la maglia da trasferta per la stagione 2026-27 | il richiamo ai portici e alla Torre di Maratona

Il Bologna ha presentato la maglia da trasferta per la stagione 2026-27. La divisa richiama i portici e la Torre di Maratona, simboli della città. La squadra è tornata ad allenarsi, mentre si attende il mercato per definire la rosa. La nuova maglia è stata svelata come parte della preparazione per il prossimo campionato di Serie A.

Bologna, 9 luglio 2026 – Il Bologna è tornato al lavoro sul campo e in attesa del mercato che modellerà la squadra che vedremo impegnata nella prossima stagione, si delinea un tassello per la prossima Serie A: dopo la classica divisa rossoblù è stato svelato il nuovo Away Kit, il cosiddetto completo da “trasferta”. Gli elementi grafici della maglia . Firmata sempre da Macron, è caratterizzata dal colore bianco, con un nuovo tessuto jacquard Eco 3D Knit Matrix a partire dalla maglia che ha una tela impreziosita da elementi rossoblù che sottolineano il legame con la tradizione e con i colori sociali. Anche in questo caso torna il colletto a... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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