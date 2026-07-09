Il Bologna ha presentato la maglia da trasferta per la stagione 2026-27, realizzata dal partner tecnico Macron. La divisa è principalmente bianca e richiama i portici e la Torre di Maratona. La presentazione è avvenuta all'alba, prima dell'inizio del ritiro della squadra per la nuova stagione. La maglia sarà utilizzata nelle gare fuori casa e presenta dettagli che richiamano simboli storici della città.

All'alba del ritiro che dovrà preparare la squadra per la nuova stagione, il Bologna ha svelato la maglia da trasferta realizzata con lo storico partner tecnico Macron per l'annata 2026-27. Un Away Kit decisamente classico che vede dominare il bianco con pochissimi richiami colorati, senza le strisce sottili rosse e blu della precedente versione e soprattutto senza l'iconica banda rossoblù che tanti tifosi nostalgicamente sperano di vedere nella seconda maglia (ricordando in particolare quella diagonale dell'annata di Baggio). Più che sulla grafica però si è deciso di puntare sul materiale, visto che per la maglia è stato utilizzato un inedito tessuto jacquard che quindi risulta in rilievo al tatto. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, svelata la maglia da trasferta per la stagione 2026-27: domina il bianco, l'omaggio ai portici e alla Torre di Maratona

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