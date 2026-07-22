Milan Comotto ha firmato il rinnovo Torna di moda Alajbegovic Al via l' asta per Leao Gila cuore rossonero

Da pianetamilan.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Casa Milan, Christian Comotto ha firmato il rinnovo del contratto nel pomeriggio. Al Flagship Store di Via Dante, Mario Gila ha incontrato i tifosi del club. Torna in auge il nome di Alajbegovic, mentre è partita l'asta per la cessione di un giocatore chiave.

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Giornata intensa a Casa Milan, dove nel corso del pomeriggio Christian Comotto ha messo la firma sul rinnovo di contratto. Dall'altra parte di Milano, al Flagship Store di Via Dante, Mario Gila ha incontrato i tifosi rossoneri. Poco prima, il difensore spagnolo aveva rilasciato alcune dichiarazioni interessanti in conferenza stampa. Si smuove anche il mercato, con due club turchi che hanno dato il via ad una vera e propria asta per assicurarsi le prestazioni di Rafael Leao. In entrata, il club di Via Aldo Rossi starebbe valutando un nuovo tentativo per Kerim Alajbegovic, soprattutto se K?nstantinos Karetsas dovesse saltare definitivamente. PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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