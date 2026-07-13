Gasperini arriva a Trigoria che accoglienza da parte dei tifosi!

Da video.gazzetta.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I primi allenamenti della stagione 2026-27 sono iniziati a Trigoria, con molti tifosi radunati fuori dal centro sportivo. Tra i presenti, Gian Piero Gasperini è stato accolto con entusiasmo da parte dei supporter. Non sono stati segnalati altri eventi o episodi rilevanti durante il primo giorno di allenamenti.

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Inizia la stagione 2026-27 con il primo giorno di allenamenti a Trigoria. Tanti tifosi presenti fuori dal centro sportivo per accogliere la squadra. E tra i più acclamati non poteva che esserci Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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