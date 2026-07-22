Il Milan sta cercando un altro difensore oltre Gila, secondo quanto riferito. Nei giorni scorsi si è parlato di un vecchio pallino del club, tornato di attualità. La società sta valutando diverse opzioni di mercato per rinforzare la linea arretrata. Non ci sono ancora ufficialità, ma l’interesse per il giocatore è stato confermato da fonti vicine alla trattativa. La trattativa è ancora in fase preliminare.

Il calciomercato estivo del Milan è iniziato sotto i migliori auspici. La dirigenza di Via Aldo Rossi ha piazzato subito due colpi di primissimo piano, assicurandosi le prestazioni del centravanti Gonçalo Ramos dal PSG e blindando la retroguardia con l'arrivo dello spagnolo classe 2000 Mario Gila dalla Lazio, grazie a un investimento complessivo di 30 milioni di euro (27,5 di parte fissa e 2,5 di bonus). Tuttavia, i movimenti nel reparto arretrato sono tutt'altro che conclusi. La rivoluzione tattica di Rúben Amorim e le mosse in uscita. L'insediamento del nuovo allenatore Rúben Amorim ha imposto una virata strategica radicale. Il tecnico portoghese ha impostato i primi allenamenti a Milanello sul suo marchio di fabbrica: il 3-4-2-1. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Amorim vuole un altro difensore oltre Gila: spunta una vecchia fiamma

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ECCO IL MILAN DI AMORIM! LE IDEE E I PRINCIPI DI GIOCO DEL NUOVO ALLENATORE! Con Lavagna Tattica

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