Il Milan ha concluso un'operazione di circa 30 milioni di euro, bonus inclusi, per acquistare Mario Gila dalla Lazio. Dopo questa acquisizione, la società intende rafforzare il reparto difensivo, ma non procederà all'acquisto di Antonio Silva. La scelta di non puntare sul difensore portoghese deriva da decisioni interne e strategie di mercato, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La rosa del club ora include il nuovo acquisto, mentre Silva non sarà inserito nella lista delle trattative future.

Il Milan ha chiuso un'operazione importantissima in difesa: una trentina di milioni di euro (bonus compresi) investiti per strappare Mario Gila alla Lazio. Lo spagnolo ha caratteristiche che mancavano al reparto rossonero: velocità, impostazione dal basso, ottime capacità nell'uno contro uno. Sulla carta è il braccetto di destra perfetto per Amorim. promowebapp Il retroscena di mercato: la verità su Antonio Silva. Nelle ultime ore si è parlato anche di Antonio Silva come altro possibile innesto per il reparto: questo perché il portoghese ha rifiutato il rinnovo con il Benfica (scadenza giugno 2027) e dovrà essere ceduto in questa sessione di calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, dopo Gila serve un altro difensore, ma non sarà Antonio Silva: ecco perché

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MILAN, DOPO GILA ECCO GLI ALTRI COLPI CHE VUOLE AMORIM. JUVENTUS A RILENTO. DE KETELAERE E FAVASULI…

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