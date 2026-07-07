Il Milan ha raggiunto un accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Gila, difensore centrale. La trattativa si è conclusa con un trasferimento da circa 30 milioni di euro. Dopo aver acquistato Gonçalo Ramos, il club ha completato il secondo colpo di mercato. L’operazione prevede il trasferimento del giocatore in rossonero, con la firma che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Dopo Gonçalo Ramos, il Milan batte il secondo colpo di mercato e chiude la trattativa con la Lazio per portare in rossonero Mario Gila. Il difensore spagnolo era oggetto dei desideri anche del Napoli di Massimiliano Allegri, ma il Diavolo è riuscito a battere la concorrenza riuscendo prima a trovare un accordo con il giocatore e poi con Claudio Lotito., Ieri sera, i biancocelesti avevano rifiutato una prima offerta del Milan da 25 milioni di euro + 2 di bonus, cifra ritenuta troppo bassa dal presidente della Lazio. Il 50 per cento della rivendita spetta al Real Madrid e nella Capitale vogliono avere subito un'importante cifra da reinvestire sul mercato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, ecco il difensore per Amorim: c'è l'intesa con la Lazio per Gila. Operazione da 30 milioni

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Alessandro Jacobone - Milanisti NE (@NonEvoluto) / Posts / X x.com

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