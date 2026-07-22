Migranti il Prefetto Pisani ad Algeri per un protocollo tecnico-operativo sulle identificazioni
Il Prefetto Vittorio Pisani si trova ad Algeri per firmare un protocollo tecnico-operativo che mira a velocizzare le procedure di identificazione dei migranti irregolari per il rimpatrio.
Questa mattina il Capo della Polizia, il Prefetto Vittorio Pisani, si è recato ad Algeri per sottoscrivere un Protocollo tecnico-operativo che rende più celeri le procedure di identificazione dei migranti irregolari ai fini del loro rimpatrio. Il documento, firmato insieme ad Ali Badaoui, Direttore Generale della Sicurezza Nazionale algerina, costituisce un risultato storico nel quadro della cooperazione internazionale con il Paese nordafricano. L’intesa prevede lo svolgimento di accertamenti di polizia sull’identità delle persone destinatarie di misure di espulsione attraverso la verifica delle impronte digitali nelle rispettive banche... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Italia-Algeria: firmato il protocollo per identificare più rapidamente i migranti irregolari
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