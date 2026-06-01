Definito il protocollo operativo regionale per l’eventuale gestione di casi legati al virus Ebola

Notizia in breve

È stato approvato il protocollo operativo regionale per la gestione di eventuali casi di Ebola. L’assessore alla Salute e i rappresentanti del dipartimento regionale Sanità hanno partecipato questa mattina a una riunione convocata dal capo del dipartimento della Protezione Civile Nazionale, coinvolgendo anche le commissioni di Protezione Civile e Salute. La riunione si è concentrata sulla definizione delle procedure da seguire in caso di infezione da Ebola.