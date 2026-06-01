Definito il protocollo operativo regionale per l’eventuale gestione di casi legati al virus Ebola

Da chietitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato approvato il protocollo operativo regionale per la gestione di eventuali casi di Ebola. L’assessore alla Salute e i rappresentanti del dipartimento regionale Sanità hanno partecipato questa mattina a una riunione convocata dal capo del dipartimento della Protezione Civile Nazionale, coinvolgendo anche le commissioni di Protezione Civile e Salute. La riunione si è concentrata sulla definizione delle procedure da seguire in caso di infezione da Ebola.

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L’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, insieme ai rappresentanti del dipartimento regionale Sanità, hanno partecipato questa mattina (lunedì 1° giugno) alla riunione convocata dal capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale con la commissione di Protezione Civile e la commissione Salute. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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