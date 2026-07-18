alia plures operativo dal 15 giugno il protocollo caldo per i dipendenti

Notizia in breve

Dal 15 giugno, l’azienda ha attivato il Protocollo Caldo per i dipendenti, mantenendo le misure organizzative già in vigore. Con l’intensificarsi dell’ondata di calore, sono state evitate le attività più esposte nelle ore centrali della giornata. L’azienda ha anche invitato le imprese appaltatrici a rispettare le stesse modalità operative previste dal protocollo. Le misure sono state confermate e mantenute in vigore per tutto il periodo di calore intenso.