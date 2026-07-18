Alia Plures operativo dal 15 giugno il Protocollo Caldo per i dipendenti
Dal 15 giugno, l’azienda ha attivato il Protocollo Caldo per i dipendenti, mantenendo le misure organizzative già in vigore. Con l’intensificarsi dell’ondata di calore, sono state evitate le attività più esposte nelle ore centrali della giornata. L’azienda ha anche invitato le imprese appaltatrici a rispettare le stesse modalità operative previste dal protocollo. Le misure sono state confermate e mantenute in vigore per tutto il periodo di calore intenso.
FIRENZE – Con il perdurare dell’ondata di calore, Plures conferma le misure organizzative, attivate già a partire da giugno, per evitare lo svolgimento delle attività più esposte nelle ore centrali della giornata e rinnova l’invito alle imprese appaltatrici ad attenersi alle stesse modalità operative previste dal protocollo aziendale. Parallelamente prosegue il confronto con i Comuni, invitati ad adottare, ove necessario, ordinanze coerenti per favorire lo svolgimento delle attività nelle fasce orarie meno esposte al calore. Per agevolare la rimodulazione dei servizi, l’azienda garantisce inoltre la disponibilità degli impianti anche nelle fasce orarie notturne. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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